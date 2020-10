Koronavirus, brexit i americké volby zhoršily důvěru v německou ekonomiku. Bundesbank vyzvala k přípravě insolvence

Spolková vláda ve snaze zabránit vlně bankrotů kvůli pandemii nemoci covid-19 rozhodla, že předlužené a insolventní podniky nemusejí až do konce září podávat návrh na konkurz. Podle centrální banky by po skončení tohoto opatření počet hlášení o platební neschopnosti mohl do března stoupnout o 35 procent. Za čtvrtletí by jich mohlo být více než šest tisíc, což je hodnota naposledy zaznamenaná v roce 2013.

Dopad na banky by ale mohl být mírnější. Nejhůře zasaženému sektoru, kterým je pohostinství, totiž německé banky přidělily je dvě procenta ze všech domácích úvěrů. Naopak realitní a stavební firmy se na přidělených úvěrech podílejí 23 procenty.

„Nárůst nezaměstnanosti a počty domácností v insolvenci by mohly mít za následek růst nesplácených úvěrů na bydlení, zatímco vyšší insolvence firem a změna poptávky po kancelářských prostorách by mohly mít negativní dopad na trh komerčních nemovitostí,“ uvedla Bundesbank ve zprávě, z které cituje agentura Reuters.