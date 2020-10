Německé úřady udělily pokutu švédské firmě H&M za sledování zaměstnanců

Firma ve čtvrtek také oznámila, že příští rok zavře 250 poboček, což je asi pět procent celkového počtu. Ve třetím čtvrtletí jí klesl meziročně zisk před zdaněním o více než polovinu na 2,37 miliardy švédských korun (6,1 miliardy korun).

Analytici však předpokládali hlubší propad. V anketě společnosti Refinitiv očekávali, že zisk před zdaněním firmě klesne na 2,03 miliardy švédských korun. Zářijové tržby pak byly meziročně o pět procent nižší, zatímco tržby v období od června do srpna se meziročně snížily o 19 procent. Ve druhém fiskálním čtvrtletí, což je v případě H&M od března do května, se podnik po více než deseti letech propadl do ztráty. Tržby měl poloviční.

Ze zhruba pěti tisíc obchodů celosvětové sítě H&M jsou nyní zavřeny asi tři procenta. Na vrcholu plošných karantén to bylo 80 procent.