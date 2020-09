Obchod naskočil na příznivou vlnu. Není ale jasné, jak dlouho potrvá a kde

K těm, kteří se svezli s jarním a letním nakupováním patří například obchodníci se zbožím pro cyklisty. „Nákupní chování je stále stejné, změna ve zboží, protože to se rychle vyprodalo po nákupním boomu po otevření na jaře a ne vše jsme byli schopni doobjednat,“ řekl spolumajitel obchodu se sportovním vybavením Jaromír Fic.

Výrobci už jim teď posílají modely pro příští rok, ty letošní jsou vyprodané. „Celé léto je o třetinu lepší než loni, a to i přes to, že začátek léta byl hodně divoký a měli jsme obavy, co bude,“ vzpomíná Fic.

V dubnu u nich také lidé mnohem víc nakupovali přes internet. Teď už se jim on-line prodeje vracejí do normálu. Mírnou obavu mají z blížící se zimní sezony. Pokud by rostoucí čísla nakažených znovu uzavřela hranice, zřejmě by to pocítili na prodeji lyží. Jejich zákazníci často jezdí na dovolenou například do Alp.