Špičky koalice jednaly o superhrubé mzdě a bonusu pro penzisty. Závěry zveřejní v pátek

Zrušení superhrubé mzdy mělo v programu už několik předchozích kabinetů – stejně jako ten současný. První návrhy probírala koalice už loni na jaře. Na ničem se ale nedohodla. Jedním z hlavních argumentů proti změně byl výpadek příjmů do rozpočtu.

Třeba zaměstnanec se mzdou třicet šest tisíc hrubého by si v případě zrušení superhrubé mzdy polepšil téměř o devatenáct set. Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) ale upozorňuje, že by to znamenalo výpadek příjmů státního rozpočtu ve výši desítek miliard. I proto sociální demokraté navrhují progresivní zdanění. Vyšší mzda by totiž znamenala vyšší daň. Mluví se o dvou až třech sazbách.