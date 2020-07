Elektronické bankovnictví teď využívá téměř každý Čech, plyne z průzkumu

Ověření pomocí biometrických prvků při přihlašování do mobilní aplikace využívá 44 procent Čechů, loni jich bylo 36 procent. Tři čtvrtiny z nich si zvolí otisk prstu. Používání elektronického bankovnictví se obecně vyhýbají především starší lidé.

Češi se obecně do svého bankovnictví přihlašují přes webové stránky banky. „Popularita ale stoupá i mobilním aplikacím. Za poslední rok se počet uživatelů mobilního bankovnictví zvýšil o osm procentních bodů. V souvislosti s přihlašováním do mobilních aplikací svých bank klienti stále častěji dávají přednost ověřování pomocí biometrických prvků před dříve standardním uživatelským heslům a PINům,“ uvedl poradce ČBA pro platební styk a digitalizaci Tomáš Hládek.

Během pandemie koronaviru sice banky komunikovaly s klienty primárně on-line, ale v některých případech klienti raději zavítali na pobočku, a to v 56 procentech případů. Podle průzkumu vzrostla i důvěra v banky, protože 60 procent Čechů by nenechalo manipulovat se svými penězi jinou instituci než banku.

Přes narůstající počet uživatelů e-bankovnictví téměř polovina populace (42 procent) nevěří, že by digitální forma bankovnictví plně nahradila osobní setkání s bankéřem. Desetina z nich to vylučuje. Projevilo se to i během nouzového stavu vyhlášeného v souvislosti s pandemií koronaviru, uvádí průzkum.

„Během nouzového stavu, tedy od března do května, muselo 14 procent populace bezodkladně řešit s bankou situaci, která vyžadovala přímou komunikaci. Nejčastěji šlo o administrativní záležitosti. Z této skupiny více než polovina raději došla do banky osobně, aby svůj problém vyřešila,“ podotkl Hládek.