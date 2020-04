Kvůli nákaze by příjmy světových firem mohly spadnout až o 44 procent. Čína opět snížila základní úrokovou sazbu

Roční primární úvěrová sazba (LPR), od níž se odvíjejí úrokové sazby, za které komerční banky poskytují úvěry domácnostem a podnikům, klesne na 3,85 z dosavadních 4,05 procenta, uvedla agentura Reuters. Snížení základní úrokové sazby se očekávalo, neboť centrální banka už minulý týden snížila roční úrokovou sazbu u půjček pro finanční instituce na 2,95 z 3,15 procenta. Představitelé čínské Národní rozvojové a reformní komise (NDRC) v pondělí uvedli, že Peking má v rámci své hospodářské politiky velký prostor pro boj s negativními dopady koronaviru na ekonomiku. „Pozornost se soustředí na proaktivnější rozpočtovou politiku a na flexibilnější a přiměřenější měnovou politiku,“ citovala agentura Reuters jednoho z představitelů. Čínský statistický úřad v pátek oznámil, že hrubý domácí produkt Číny se v prvním čtvrtletí kvůli dopadům koronaviru meziročně snížil o 6,8 procenta. Jde o první propad čínské ekonomiky minimálně od roku 1992, kdy Čína začala čtvrtletní údaje zveřejňovat.

Příjmy světových firem by se mohly letos snížit o 44 procent, říká studie Pokud bude pandemie koronaviru dále utlumovat ekonomickou aktivitu, v průměru by se příjmy světových společností mohly v průběhu roku 2020 snížit o 44 procent. Vyplývá to z průzkumu, který investiční společnost Fidelity International uskutečnila počátkem dubna mezi 150 svými analytiky, kteří pokrývají všechny sektory z celého světa. Více než polovina analytiků očekává, že jimi pokrývané firmy budou v příštích 12 měsících čelit problémům se solventností, pokud zůstanou stejné podmínky jako v současnosti. Na 40 procent z nich ale očekává, že jejich sektory budou do 12 měsíců v počáteční fázi expanze a „začnou rašit zelené výhonky“. Očekávání analytiků ukazují, že dopad viru bude mít širší rozsah a delší trvání. Negativní dopad na příjmy kvůli COVID-19 nyní očekává 91 procent analytiků proti 76 procentům v minulém měsíci. Z těchto 91 procent tři čtvrtiny analytiků předpokládají, že omezení budou mít negativní dopad na příjmy firem po celý rok, nejen za prvních šest měsíců. V březnu to odhadovala z těch, kdo čekali delší negativní dopad, pouze polovina analytiků. „Tento měsíc jsme ve srovnání s údaji, které jsme shromáždili před čtyřmi týdny, zaznamenali v tržních výhledech našich analytiků velké změny. Je to proto, že koronavirus přešel z převážně asijské krize do globální pandemie. To vedlo ke komplikacím v důsledku celosvětové vzájemné závislosti dodavatelských řetězců, a to i v Číně, kde očekáváme první známky zotavení,“ uvedla zástupkyně oddělení vedoucího výzkumu akcií Fidelity International Fiona O'Neillová. „Banky se od doby velké finanční krize hodně naučily a naštěstí se dostaly do současné pandemie silnější. Po letech hromadění kapitálu jsou schopny být součástí řešení pro celou ekonomiku. K tomu je navíc mnoho balíčků finanční pomoci, které zavádí centrální banky na podporu likvidity,“ upozornila O'Neillová.

Na 40 procent analytiků očekává, že jejich sektory budou v počáteční fázi expanze za 12 měsíců, zatímco pouhých 16 procent očekává, že jejich sektor bude za rok v recesi. Je však nepravděpodobné, že by nastalo koordinované globální zotavení, protože v různých regionech dochází k zotavení v různých časech. Nezaměstnanost v Evropě se může až zdvojnásobit Koronavirová krize by mohla v příštích měsících také způsobit zdvojnásobení nezaměstnanosti v Evropě. V ohrožení by se kvůli škrtům, snižování mezd a pracovních hodin mohlo ocitnout asi 59 milionů pracovních míst, odhadují analytici poradenské společnosti McKinsey. McKinsey se domnívá, že by míra nezaměstnanosti ve 27 zemích Unie letos mohla vystoupit na 7,6 procenta z únorové hodnoty 6,5 procenta, což bylo dosavadní minimum. Na úroveň před krizí by se vrátila v posledním kvartálu příštího roku. V nejhorším scénáři ale společnost odhaduje, že se míra nezaměstnanosti příští rok vyšplhá na 11,2 procenta a na úroveň roku 2019 se nevrátí dříve než v roce 2024. Dopad krize se podle analytiků McKinsey bude lišit podle jednotlivých demografických skupin a průmyslových odvětví. Polovinu všech ohrožených pracovních míst tvoří zaměstnání v zákaznickém servisu a prodeji, ve stravovacích službách a na stavbách. Nejohroženější budou mladí zaměstnanci, lidé s nižší kvalifikací a zaměstnanci malých a středních firem, uvádí McKinsey s odkazem na data evropského statistického úřadu Eurostat.

Mezinárodní měnový fond (MMF) odhaduje, že ekonomika zemí platících eurem letos klesne o 7,5 procenta. Někteří ekonomové se obávají, že v zemích jižní Evropy by pokles mohl činit přes deset procent. Zaměstnanost ve Španělsku, Portugalsku a Řecku se přitom ještě ani nevrátila na úroveň, kde byla před globální finanční krizí, tedy před rokem 2009. Spolu s Itálií mají tyto státy rozsáhlý turistický sektor a poměrně velký počet malých a středních firem, což činí pracovní trh těchto zemí obzvlášť zranitelným, poznamenává list Financial Times. Rozpočtová rada odhadla schodek veřejných financí v Česku na 240 miliard korun V případě, že ekonomika letos klesne v souladu s odhady ministerstva financí o 5,6 procenta, bude schodek veřejných financí letos 4,3 procenta hrubého domácího produktu (HDP), což je přibližně 240 miliard korun. Vyplývá to ze studie, kterou zveřejnila Národní rozpočtová rada. Podle odhadů ministerstva financí v dubnové makroekonomické predikci by se veřejné finance měly letos dostat do schodku 4,1 procenta HDP. Loni veřejné finance skončily v přebytku 0,3 procenta HDP. Podle pravidel EU by schodek neměl přesáhnout tři procenta HDP. Rada upozornila, že výpadek daňových příjmů by tak letos měl činit zhruba 165 miliard korun. Výpadek se totiž podle rady pohybuje kolem 21 miliard korun za každý procentní bod, o který se sníží tempo růstu ekonomiky. Při propadech o více než pět procent přitom podle rady již lze ale očekávat silnější pokles příjmů při tomto poklesu HDP. V případě výdajů pak rada odhadla dosavadní opatření vlády kvůli pandemii koronaviru zhruba na 76 miliard korun v letošním státním rozpočtu. Jde o nákupy zdravotnických pomůcek, ošetřovné, program Antivirus, příspěvek OSVČ nebo prominutí záloh na sociálním a zdravotním pojištění OSVČ. „Tento odhad je ale zřejmě nižší, než jaké budou konečné celkové náklady. Neuvažovali jsme programy, které ještě nebyly definitivně schváleny, a u kterých tak v době zpracování studie nebyly známy jejich přesnější parametry,“ uvádí studie.

Dále by podle výpočtů rady v případě, že bude plně vyčerpán strukturální deficit navrhovaný ministerstvem financí, stoupl dluh země až na 43 procent hrubého domácího produktu (HDP) v roce 2026 z loňských 30,8 procenta. „Hranice 40 procent HDP by však byla prolomena už v roce 2022 a úroveň zadlužení by se nad touto hranicí držela až do roku 2028,“ uvádí studie. MF navrhlo v rámci novely zákona o rozpočtové odpovědnosti zvýšit strukturální deficit až na čtyři procenta HDP. Strukturální deficit je schodek veřejných financí očištěný o vliv hospodářského cyklu. Senát předlohu zamítl, projednají ji znovu poslanci. Podle MF by nepřijetí normy zkomplikovalo situaci při sestavování rozpočtu na příští rok. Rada s návrhem MF nesouhlasí. Letos by měl podle MF celkový veřejný dluh stoupnout na 35,2 procenta HDP. Dluh by podle EU neměl přesáhnout 60 procent HDP. Volkswagen částečně obnovil výrobu ve své továrně v Bratislavě Bratislavská továrna německé automobilky Volkswagen v pondělí částečně obnovila výrobu vozidel, kterou kvůli dopadům koronaviru přerušila 17. března, potvrdila mluvčí závodu Lucia Kovarovič Makayová. Podle informací ČTK Volkswagen na Slovensku znovu spustil výrobní linky sportovně-užitkových vozů (SUV) Porsche Cayenne, produkce dalších SUV a malých městských aut včetně elektrického automobilu Škoda Citigo zůstává odstavena. „Po dočasném přerušení výroby byla v úzké koordinaci s koncernem spuštěna v bratislavském závodě část výroby v jednosměnném provozu. Jde o jeden ze segmentů vyrábějících SUV vozidla,“ uvedla Makayová. Slovenská divize Volkswagenu, která je s 12 100 pracovníky jedním z největších zaměstnavatelů v zemi, začala obnovovat výrobu také v dalších dvou svých závodech. Jde o nástrojárnu ve Stupavě nedaleko Bratislavy a v továrně na výrobu součástek v Martině na severu Slovenska. Makayová také uvedla, že s ohledem na stále napjatou situaci u dodavatelů a na poptávku na světových trzích budou výrobní možnosti průběžně přehodnocovány.

Po propuknutí nemoci COVID-19 přerušily výrobu také závody dalších tří automobilek na Slovensku, které je v přepočtu na obyvatele největším výrobcem aut na světě. Slovenská továrna korejské automobilky Kia Motors před dvěma týdny sice výrobu obnovila, od pondělí až do čtvrtku ji ale znovu pozastavila. Disney přestane platit polovinu zaměstnanců, aby ušetřil Ve Spojených státech propukly v minulých dnech na několika místech protesty proti karanténě, kterou místní úřady vyhlašují kvůli pandemii COVID-19. Lidé podle agentury Reuters nesouhlasí s omezením pohybu na veřejnosti a uzavíráním obchodů a podniků. Koronavirová krize americkou ekonomiku těžce poškozuje, o podporu v nezaměstnanosti požádalo za minulý měsíc 22 milionů Američanů.