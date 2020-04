Tržby obchodníků v únoru zrychlily růst na 7,4 procenta. Až březen ale ukáže skutečné dopady koronaviru

Problémy automobilek

Prodeje motorových vozidel pokračovaly v únoru v poklesu, a to meziročně o pět procent. „To však do jisté míry naznačily již nové registrace automobilů, které v tuzemské ekonomice meziročně poklesly o osm procent. Obdobný meziroční pokles o sedm procent zaznamenaly nové registrace v EU. Obecně se automobilový sektor, a nejen ten, dostane letos v souvislosti s šířením koronaviru do výrazných problémů,“ konstatuje Seidler.

V Číně, největším automobilovém trhu světa, prodeje osobních automobilů v únoru meziročně propadly o 82 procent.

„A ačkoli se čínský trh začne postupně zotavovat, problémy se mezitím přenesly do dalších zemí. Březnové prodeje automobilů tak budou velmi slabé, a v dubnu se dále zhorší. Doposud zveřejněné hodnoty přinesly výrazné propady, například v Německu prodeje nových automobilů meziročně propadly v březnu o téměř 40 procent, v tuzemské ekonomice pak o 36 procent,“ dodává Seidler.

Celková čísla maloobchodu však budou poznamenaná propadem tržeb v restauracích a hotelech, který nastal po uzavření jejich provozoven. I proto budou březnová čísla daleko zajímavější, protože zároveň ukážou, jak silným útlumem si toto významné odvětví služeb prochází, a rovněž naznačí rychlost a hloubku recese české ekonomiky.