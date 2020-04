Spotřebitelská důvěra v Británii prudce klesla, němečtí vývozci automobilů jsou pesimističtí

Spotřebitelská důvěra ve Velké Británii kvůli obavám z dopadů koronaviru zaznamenala nejprudší pokles za více než 45 let a dostala se na nejnižší úroveň od února 2009. Ukazují to výsledky mimořádného průzkumu společnosti GfK, který se uskutečnil ve druhé polovině března. S největším pesimismem od roku 2009 hledí do příštích měsíců také němečtí vývozci automobilů. Nová studie ale zároveň ukazuje, že tamní kurzarbeit by mohl prudce zmírnit dopady pandemie na německou ekonomiku.