Bill Gates odstupuje z představenstva Microsoftu. Chce se věnovat rozvojové pomoci

Gates oznámil, že stále považuje Microsoft za důležitou součást své životní práce a že zůstane v kontaktu s vedením firmy. Těší se, že se pro něj prioritou stanou „některé z nejzávažnějších světových výzev“.

Podle listu Forbes je čtvrtým nejbohatším člověkem na světě. Zbohatnul na vývoji softwaru pro počítače. Z každodenního provozu Microsoftu odešel už v roce 2008.

Dlouhodobě se věnuje rozvojové pomoci. S Buffetem stojí za kampaní Giving Pledge. Řada nejbohatších lidí planety v jejím rámci slíbila, že během svého života rozdá většinu svého bohatství.

V roce 2018 také prohlásil, že by měl na daních platit víc a že by významně větší částku měla vláda požadovat i od dalších zámožných lidí. Kritizoval tak daňový balíček Donalda Trumpa, který nejbohatším příspěvky do státní kasy naopak snížil.