Příjmy domácností rostly, přesto přibylo lidí ohrožených chudobou

Příjmy domácností v Česku rostly. Předloni měla průměrná česká domácnost k dispozici na osobu 195 100 korun čistého. Je to zhruba o 12 700 korun víc než v roce 2017, tedy o téměř sedm procent. I přesto v zemi přibývá lidí, jimž hrozí příjmová chudoba. Loni to byla desetina obyvatel, tedy asi 1,06 milionu. Proti předchozímu roku se jejich počet zvýšil o víc než padesát tisíc. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu (ČSÚ).