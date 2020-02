Tři státní agentury se stěhují do Czech House. Hospodářská komora nešetří kritikou

Agentury CzechTrade a CzechTourism se přestěhují do státní budovy ve Štěpánské ulici v Praze, kde sídlí agentura CzechInvest. Přesun schválila vláda. Projekt do budoucna počítá se sloučením agentur CzechTrade a CzechInvest, podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (za ANO) to v příštích třech letech přinese úsporu 138 milionů korun. Hospodářská komora spojení státních agentur v minulých dnech kritizovala.