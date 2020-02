Boeing našel „zbytky cizích předmětů“ v nádrži několika nových letadel 737 MAX

Mluvčí Boeingu pravost interního sdělení potvrdil a dodal, že nález by neměl způsobit zpoždění v návratu letadel 737 MAX do provozu. Doufá také, že americké úřady povolí těmto letadlům návrat do vzduchu letos v létě.

Cizí předměty se našly při údržbářských pracích v některých ze stovek letounů 737 MAX, které Boeing vyrobil, ale nedodal zákazníkům kvůli celosvětovému zákazu s těmito stroji létat. Zákaz přišel loni v březnu po dvou smrtelných nehodách. Boeing má zhruba 400 nedodaných letadel.