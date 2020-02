Růst platů? Firmy se neřídí populismem, říká Hanák. Učitele či hasiče zaplatit musíme, oponuje Havlíček

Podle Havlíčka k inflaci dochází proto, že v Česku jsou velmi dobré mzdy, které v posledních letech rostly, zodpovědná je také velmi nízká nezaměstnanost. Lidé nakupují, což se projevuje na cenách, a inflace je do určité míry nižší než tempo růstu cen, míní ministr.

Zpomalující ekonomika by podle ministra nezaměstnanosti uškodit neměla. „V prognózách je zatím plánovaná tak, že by se tím nepatrně mělo hnout, ale nejsou to zásadní dopady,“ komentuje Havlíček s tím, že míra nezaměstnanosti by stále měla zůstat mezi nejlepšími v Evropě.

Tuzemská ekonomika je v bezvadném stavu, přidává se Středula a dalšího vývoje se neobává. Hájí také růst mezd ve státním sektoru. „Jestli se chce Česko dostat na úroveň zemí jako Německo, Rakousko a další, tak musí růst mzdy v daleko vyšším tempu, než tomu bylo v historii,“ zdůrazňuje.

Dodává také, že loni české hospodářství nejvýrazněji poháněla spotřeba, kterou táhne právě růst mezd a platů. „Myslíme si, že náš požadavek na šesti- až sedmiprocentní růst mezd je naprosto snesitelný a bez zásadních problémů,“ věří předseda odborových svazů.