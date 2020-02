Vinylové desky nebo speciální nátěr majáku. V Kanadě se prosadily i české výrobky

Úspěch „českého“ nátěru

Velké plány mají i prodejci ochranných nátěrů. Jejich chloubou je historický maják ve městě Mississauga. Samospráva ho musela často čistit a minimálně jednou ročně znovu natřít. Fotokatalytická barva z Česka ale usazování nečistot zamezila.

„Nemusí se toho ani dotknout. My garantujeme deset let, kdy to nemusí mít žádnou údržbu,“ říká dodavatel nátěru Miloš Hůlka z FN Nano Canada. Náklady na dražší barvu se městu podle propočtů vrátí za tři roky.

Nátěr ale díky nanotechnologii nabízí ještě další výhody – třeba vysokou odráživost tepla. „Město se tak nepřehřívá. Okolní vzduch je příjemnější v okolí majáku,“ vysvětluje Lukáš Golka z FN Nano Canada.

Kanadská vláda si totiž dala za cíl boj s klimatickými změnami. Podporuje ekologická řešení, především recyklaci. V nejbližších týdnech proto plánují v zemi spustit první z České republiky dodanou pyrolýzní jednotku k zpracování odpadních plastů.