Lov ryb u britských břehů po brexitu vázne. Kamiony však bez problémů jezdí

„Toto opatření, které nyní zakazuje francouzským rybářům na zmíněném území lovit, je jen dočasné,“ vysvětluje zpravodaj ČT ve Francii Jan Šmíd a dodává, že potrvá zřejmě týden. Jde totiž o to, že se britské úřady už v této chvíli rozhodly nainstalovat nový systém, kdy lodě musí získat povolení ke vstupu do výsostných vod šest až dvanáct mil od pobřeží.

Dohoda o přístupu k vodě u pobřeží Guernsey poblíž francouzského pobřeží byla založena na evropské rybářské smlouvě. Té automaticky skončila platnost v pátek večer po odchodu Británie z Evropské unie. Obecně by prozatím měla být možnost lovu zachována vzhledem k přechodnému období, které garantuje přístup francouzským rybářům do vod Guernsey, přesto tam teď francouzské lodě nemůžou.

Zpravodaj ČT Šmíd zmiňuje i to, že obavy rybářů jsou teď vlastně dvojnásobné, protože 30 procent úlovků, které přivezou na své trhy, pochází právě ze zmíněných britských pobřežních vod. A pokud by tam lovit nemohli, museli by se spolehnout jen na ty své, kde už tolik ryb není.

Ještě větší problém by nastal, kdyby Británie do svých vod nepustila vůbec nikoho. „Pak lze čekat ve francouzských pobřežních vodách třeba holandské lodě a to může být problém. Ryb už tam teď není tolik, a pokud tam budou lovit ještě jiné země, stane se minimálně to, že se ceny ještě zvýší,“ upozornil Šmíd.

Nervozita v Calais

Žádné komplikace zatím naopak nejsou v silniční dopravě, kde je situace stabilizovaná a kamiony proudí oběma směry mezi francouzským Calais a britským Doverem, potvrzuje Šmíd. V tomto případě se na podmínkách nic neměnilo díky přechodnému období.

Obecně v Calais jinak panuje podle Šmída velké napětí, nejistota a obavy. A to zejména kvůli tomu, že obyvatelé města přesně nevědí, jak se jich brexit ve skutečnosti dotkne, protože vše bude záviset na vyjednávání o dohodě o obchodních vztazích.