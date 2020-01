Růst ekonomiky eurozóny loni zpomalil na 1,2 procenta. V závěru roku analytici čekali lepší výkon

„Nečekalo se mnoho, ale dopadlo to ještě hůř. Tak by se dal stručně zhodnotit předběžný odhad růstu eurozóny za poslední kvartál loňského roku. Že to nedopadne pozitivně, naznačila už ranní čísla z Francie, jejíž ekonomika v závěru roku poklesla o 0,1 procenta, a z Itálie, která propadla o 0,3 procenta,“ okomentoval čísla ekonom ČSOB Petr Dufek.

Stále zřejmě podle něho tak platí, že Evropa doplácela na oslabování mezinárodního obchodu a citlivě vnímala i potenciální rizika s ním spojená. „Ať už šlo o vyhrocování situace kolem brexitu nebo obchodních válek Spojených států,“ dodává.

„Zatímco se česká ekonomika dotahuje na průměr Evropské unie, postavení evropské ekonomiky se vůči Spojeným státům a Číně zhoršuje. Evropská unie dosahuje dlouhodobě nižšího ekonomického růstu kvůli regulatorní zátěži a vysoké míře daňového a odvodového zatížení,“ říká k vývoji hlavní ekonom BHS Štěpán Křeček.