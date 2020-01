Bankovní asociace v letošním roce nadále s dvouprocentním hospodářským růstem

„Dá se však předpokládat, že do konání prezidentských voleb v USA už americká administrativa žádné významnější kroky na poli obchodního protekcionismu nepodnikne,“ říká ekonom České spořitelny Michal Skořepa.

Tentokrát to ale byly domácí objednávky, které pokles zmírňovaly, zatímco zhruba před rokem čísla zlepšovala poptávka ze zahraničí. Zmírnění rizik a nejistot pro mezinárodní obchod pomůže německé ekonomice zpět na udržitelnější růstovou trajektorii. Silnější německé exporty by se pak mohly stát vzhledem k jejich těsné korelaci tahounem i pro české HDP, míní ČBA.

Rizikem také může být reakce evropských ekonomik na zavedení přísnějších emisních limitů od roku 2021. To sice může vést v letošním roce k růstu prodeje automobilů kvůli předzásobení, v dalším roce to ale může způsobit pokles, který by ovlivnil zásadním způsobem ziskovost automobilek.

„V tuto chvíli není nikdo schopen předvídat, jak se promítnou přísné emisní normy a nástup elektrifikace do automobilového průmyslu v Česku, ale vnímáme to jako významné riziko,“ uvedl analytik Zámečník.

ČBA zveřejňuje predikci pravidelně jednou za čtvrtletí na základě příspěvků analytiků českých bank. Ministerstvo financí (MF) očekává v listopadové prognóze letos růst ekonomiky o dvě procenta a příští rok o 2,2 procenta. Česká národní banka v listopadové prognóze letos očekává růst české ekonomiky o 2,4 procenta a příští rok o 2,8 procenta. MF zveřejní novou prognózu na počátku února a ČNB 6. února.