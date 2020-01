Hamáček: Koalice se shodla na dřívější penzi pro náročné profese

Vicepremiér Hamáček uvedl, že se zatím koaliční strany dohodly na tom, že by za každých deset let práce v náročném povolání měli lidé odcházet do penze o rok dřív. „Těžké profese za každých deset let, které odpracují v těžké profesi, půjdou o rok do důchodu dříve. Na tomto konceptu je shoda ve vládní koalici. Jediné, co je potřeba, je dohodnout se na tom, které všechny profese to budou,“ uvedl Hamáček. Právě shoda na tom, kdo by měl mít na dřívější důchod nárok, je však podle odborníků klíčová.

Vládní legislativní plán počítá s tím, že by ministerstvo práce mělo důchodovou novelu s novými pravidly předložit letos v červnu. Platit by pak měla od roku 2023. Zatím mohou chodit dřív do důchodu horníci, a to o sedm let. Opatření prosadila v minulém volebním období Sobotkova vláda ČSSD, ANO a lidovců. Hlavním důvodem bylo zavírání dolů. Ostatní mohou zvolit předčasnou penzi, snižuje se jim za to ale důchod.

O dřívějším důchodu pro náročné profese jednala loni důchodová komise. Debatovala právě o tom, že by se za každých deset let práce v rizikových podmínkách mohl věk nástupu na odpočinek snížit o rok a pobíraná penze zvednout v průměru o tisícikorunu. Zaměstnavatelé by u pracovníka platili vyšší odvody.

Koaliční strany se zatím neshodly na tom, jak by se mohly dorovnávat rozdíly v penzích mužů a žen. Podle původního návrhu se kompenzace měla odvíjet od počtu vychovaných dětí. „Budeme muset najít nějaký jiný koncept, který bude vyhovovat,“ uvedl Hamáček.