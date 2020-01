Čeští veterináři budou kontrolovat chovy, do kterých se přesouvá drůbež ze Slovenska. Kvůli ptačí chřipce

„Zvýšenou opatrnost je třeba věnovat v případě osob a vozidel jedoucích do hospodářství ze zemí s výskytem ptačí chřipky. O vývoji nákazové situace a důležitosti dodržovat preventivní opatření budou ještě dnes (v pátek) opět informovány zainteresované chovatelské instituce,“ uvedl za SVS Petr Majer.

Podle údajů, které veterináři v pátek poskytli, se ze Slovenska dovezlo do českých chovů loni 2,35 milionu kusů živé drůbeže, na jatka jí pak putovalo 1,7 milionu kusů. Letos v lednu pak šlo o 57 tsíc kusů do chovu a zhruba 22 tisíc kusů na jatka. Násadová vejce se do ČR loni ani letos ze Slovenska nedovážela. Drůbežího masa se loni ze Slovenska dovezlo 6392 tun a vajec více než 19,5 milionu kusů.

Slovenští veterináři uvedli, že u tamní choroby jde o silně patogenní subtyp H5N8, který na konci loňského a na začátku letošního roku odhalily u drůbeže i úřady v Polsku. Nemoc byla zjištěna v malochovu u Nitry. Chovatel nahlásil úhyn tří kusů z celkového počtu 22 kusů drůbeže. Národní laboratoř prostřednictvím testů potvrdila nákazu ve čtvrtek. Předběžné výsledky vyšetřování ukázaly, že drůbež, která byla chována v otevřeném prostoru, se nakazila volně žijícím ptactvem.