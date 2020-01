Benzin stojí v Praze kolem 33 korun, pohonné hmoty v celém Česku zdražují

Nejdražší benzin tankují řidiči v Praze. Litr Naturalu 95 tam vyjde v průměru na 32,90 koruny. U čerpacích stanic v Praze 4 stojí litr benzinu v průměru 33,30 koruny, přes 33 korun ukazují cenovky také v šesté, sedmé a osmé městské části.

Nejvyšší průměr u nafty vykazuje Vysočina s cenou 32,67 koruny za litr. Přes 32 korun platí za diesel ještě motoristé v Praze a v Plzeňském, Středočeském, Jihomoravském a Olomouckém kraji.

Naopak nejlevnější pohonné hmoty jsou v Karlovarském a Jihočeském kraji. Litr benzinu vyjde v těchto regionech v průměru na 31,90 koruny a stejné množství nafty na 31,56 koruny za litr, respektive 31,57 koruny za litr. Benzin nestojí v žádném dalším kraji méně než 32 korun.

Ceny pohonných hmot začaly růst ke konci loňského roku, předtím od listopadu klesaly, nyní jsou na úrovni cen z loňského října.

„Navzdory zdražování ropy na světovém trhu pohonné hmoty v Česku během prosince zlevnily a nyní to teprve prodejci pohonných hmot ‚dohánějí‘. Koruna sice od začátku prosince do čtvrtka vůči dolaru zpevnila o více než dvě procenta, avšak toto zhodnocení české měny není s to absorbovat veškerý nárůst cen ropy, k němuž od začátku prosince na světovém trhu došlo,“ komentuje vývoj na trhu pohonných hmot hlavní analytik Czech Fund Lukáš Kovanda.

„Předpokládáme, že ceny pohonných hmot budou v následujícím období ještě stoupat. Růst však bude částečně tlumen silnější korunou vůči dolaru,“ doplnil analytik Raiffeisenbank Luboš Růžička.

Stupňování napětí v americko-íránském konfliktu, které zdražilo ropu takřka na čtyřměsíční maxima, se v cenách pohonných hmot i podle Kovandy teprve ještě projeví. „Pokud bude eskalace pokračovat, do konce února by jak benzin, tak nafta mohly v Česku zdražit až o 1,50 na litr. V tuto chvíli je však pravděpodobnější zmírňování napětí,“ míní.

Ceny ropy klesaly

Ceny ropy skutečně ve čtvrtek dále klesaly. Přispívá k tomu růst amerických ropných zásob a umírnění obav investorů plynoucích z napětí mezi Spojenými státy a Íránem. Severomořská ropa Brent ve čtvrtek odpoledne ztrácela 1,18 procenta na 64,67 dolaru za barel. Americká lehká ropa West Texas Intermediate (WTI) vykazovala pokles o 1,44 procenta na 58,75 dolaru za barel.

Obecně se tak ceny ropy vrací k hodnotám před 3. lednem, kdy americké bezpilotní letouny zabily vlivného íránského generála Kásema Solejmáního. Teherán vzápětí reagoval útokem na irácké vojenské základny hostící i americké vojáky. Tyto události vyhnaly ceny ropy na čtyřměsíční maxima.