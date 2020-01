Schodek 28,5 miliardy je v pořádku, když se zhruba kryje s růstem investic, míní člen bankovní rady Michl

„Vláda hospodaří rozumně, využívá příznivé situace v ekonomice, která funguje, a snaží se vytvářet investiční příležitosti,“ dodává Ungerman. Je však přesvědčen, že by se mělo více investovat. V tomto bodě tedy souhlasí s kritikou opozice. Ovšem dodává, že on by si, na rozdíl od ní, na investice klidně i půjčil.

To, že se české ekonomice daří, je podle něho také výsledek práce vlády. Česko se těší poměrně dlouhému období ekonomické prosperity, od roku 2012 ekonomika neustále roste. Připouští, že ne tak rychle jako ve visegrádských zemích, i tam to má však svá „ale“. Třeba Polsko roste rychleji, ale je tam dluh, který vzrostl na 50 procent HDP. Slovensko zase pociťuje už teď problémy s útlumem automobilového průmyslu.

„Ano, ale to není těch šedesát, o kterých oni hovoří. Já bych chtěl slyšet i ten zbytek, protože pak bychom se museli bavit o tom, že nezvýšíme důchody nebo platy učitelům, a co potom z toho bude? Copak si nikdo neuvědomuje, že platy jsou také součástí poptávky a že to táhne ekonomiku nahoru?“ zdůrazňuje Ungerman.

Pokud se nebudou zvedat mzdy, bude to brzdit růst důchodů, varuje Ungerman

Podle Ungermana je současná vláda, na rozdíl od ostatních, schopná se přizpůsobit reálné situaci. „V roce 2012 byly sníženy platy lidí ve státní sféře. Lidé pak neměli za co nakupovat. Tím se prohloubila krize. Takže ekonomika poklesla jenom hloupou politikou,“ varuje.

Dodává také, že důchody jsou vázány na růst mezd. Pokud se nebudou zvedat mzdy, bude to brzdit růst důchodů. K dispozici má kabinet ještě úspory ušetřené z minula, asi 30 miliard korun jako přebytek důchodového účtu. „Pak už je to předmětem politického vyjednávání. Tato vláda má mandát do roku 2021 a pak se uvidí,“ dodává Ungerman.

Ovšem naděje na to, že by se ještě mohla zvládnout důchodová reforma, už podle něho není.

„Stihnout se to nedá. Kdybychom to chtěli stihnout, tak už máme v tuto dobu nějaké návrhy na stole. Důchodová komise je ale zatím nepředložila,“ vysvětluje.