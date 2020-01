Zdraží bydlení i energie. Do cen se projeví také zvýšení spotřební daně

Za elektřinu si lidé v průměru připlatí přes čtyři procenta. Konkrétně v Praze by to mělo být průměrně o tři procenta, v severní části Čech a Moravy pak bude elektřina dražší téměř o 4,5 procenta. Na jihu lze očekávat zdražení o víc než pět procent. Vše ale záleží na jednotlivých tarifech distributorů elektřiny. Ceny se tak mohou výrazně lišit.

Víc peněz si vyžádá vodné a stočné. Například v Ostravě si lidé připlatí 4,5 procenta, v Plzni dokonce 12 procent. Od května by ale vodné a stočné mělo spadat do nižší sazby DPH (místo 15 procent to bude 10 procent). Na některých místech by pak ceny pro domácnosti mohly zase klesat.