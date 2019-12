Gazprom zaplatil Ukrajině 2,9 miliardy dolarů. Kyjev na oplátku upustí od dalších žalob

Gazprom minulý pátek se zástupci Ukrajiny podepsal protokol o pětiletém pokračování tranzitu ruského plynu přes ukrajinské území dál do Evropy. Jednou z podmínek ale bylo právě uhrazení zmíněné sumy ruskou stranou a to, že Ukrajina na oplátku stáhne veškeré další žaloby, o nichž soudy zatím nerozhodly, připomíná agentura AFP.

Na základě ujednání by měla Ukrajina podle Gazpromu v příštím roce přepravit do Evropy 65 miliard metrů krychlových ruského plynu, zatímco teď je to 90 miliard ročně. V letech 2021 až 2024 pak klesne roční tranzit na 40 miliard metrů krychlových ročně. Pětiletý kontrakt obsahuje i klauzuli o možném prodloužení na dalších deset let.

Ukrajina je pro přepravu zemního plynu z Ruska k evropským zákazníkům klíčovou cestou. Dlouholeté spory jsou průvodním jevem zhoršených vztahů mezi Kyjevem a Moskvou po ruské anexi Krymu a vypuknutí povstání proruských separatistů na východě Ukrajiny.