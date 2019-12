Rok 2020 ovlivní podnikatele. Sjednotí se termíny pro změny zákonů, rozšíří se EET

Zejména malým firmám má ulevit, že od nového roku bude úprava legislativy omezena na dva termíny ročně, a to 1. ledna a 1. července. Podle Havlíčka totiž ročně dochází k padesáti až sto změnám – sjednocení termínu tak ulehčí sledování toho, kdy která novinka začíná platit.

Ministerstvo také pokračuje v digitalizaci. Zhruba 1400 formulářů najdou podnikatelé na jednom místě na oficiálním portálu pro podnikání. Od 1. ledna budou formuláře k dispozici v interaktivní podobě, bude tedy možné s nimi pracovat v elektronické podobě a odesílat je pomocí datové schránky. Podle ředitele odboru podnikatelského prostředí a obchodního podnikání na resortu Pavla Vinklera se navíc připravuje na rok 2021 zcela nové řešení registru živnostenského podnikání.

Hospodářská komora ovšem vytýká, že ve výčtu změn chybí bezplatné zpřístupnění Právního elektronického systému (PES) pro podnikatele. Ministr průmyslu to údajně firmám a živnostníkům slíbil letos květnu, ale jednání v této věci stále příliš nepokročila, uvedl na dotaz ČTK mluvčí Hospodářské komory Miroslav Diro.

„S Hospodářskou komorou jejich systém PES pochopitelně řešíme. Je v několika věcech docela zajímavý. Víceméně koncentruje všechny povinnosti státu na jednom místě, není to úplně odlišné od toho, co my máme na businessinfo.cz,“ reagoval ministr.