Řecko láká mladé profesionály zpět do vlasti. Je ochotno jejich zkušenosti dobře zaplatit

Návrat mozků do Řecka, to je název nového programu vlády premiéra Kyriakose Mitsotakise. Má oživit ekonomiku a přilákat domů mladé vysokoškolsky vzdělané Řeky, kteří odešli ze země kvůli ničivým dopadům finanční krize. Jen v roce 2016 Řecko opustilo 34 tisíc lidí ve věku 20 až 30 let. Atény teď chtějí využít potenciálu mladé generace, o kterou přišly. A vláda má prosté řešení – nabízí jim nadprůměrný plat.