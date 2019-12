Světlonoš se lvem na budově ČNB skrývá novou časovou schránku. Svá poselství odhalí za 50 let

Do schránky byla také vložena poselství pro českou měnu od guvernérů ČNB a dalších českých veřejných osobností. Obsah se veřejnost dozví za 50 let.

„My nevíme, co bude za měnu za 50 let, až to budou naši následovníci otevírat. Ale ať už to bude cokoliv, tak přeji, aby to byl symbol prosperity a stability jako dnes,“ uvedl Rusnok. Právě jeho poselství jako jediné centrální banka už zveřejnila.