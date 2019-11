Elektřina mírně zdraží, plyn může i zlevnit. Regulátoři představili svou část cen pro příští rok

„Rozhodnutí Energetického regulačního úřadu bude mít vliv na inflaci a povede ke zdražování elektřiny. Firmám vzrostou náklady na energie, což se odrazí v cenách výrobků, jejichž výroba je náročná na spotřebu elektřiny. Lidé se musí připravit na zdražování. Nejhůře na tom budou domácnosti, které elektřinu využívají i k vytápění,“ komentuje rozhodnutí hlavní ekonom BHS Štěpán Křeček.

Sami prodejci upozorňují, že velkoobchodní ceny elektřiny se drží na relativně vysokých úrovních a v posledních letech rostly. Řada z nich proto nevylučuje, že u některých produktů cenu takzvané silové elektřiny, kterou určují dodavatelé, opravdu navýší. Úpravy cen budou podle nich různorodé podle toho, jaký druh smlouvy mají lidé uzavřený a k čemu všemu danou komoditu využívají.

Cena plynu by se proti tomu příliš měnit neměla, podle úřadu může dokonce klesnout. „Kromě cenového rozhodnutí pro plynárenství, které stanoví regulovanou složku ceny, úřad na konci listopadu zveřejňuje také takzvané indikativní ceny plynu pro nadcházející čtvrtletí. Indikativní ceny plynu přitom zachycují očekávaný pokles neregulované, tržní složky konečné ceny, jejíž snížení by mělo již tak minimální nárůst regulované složky převážit a celkové ceny by mohly mírně klesnout,“ uvedl Trávníček.

Podle něj bude však záležet na tom, jak pokles velkoobchodních cen zohlední v cenách pro zákazníky samotní dodavatelé plynu.