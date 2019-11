Stát se chystá snížit podporu solárních zdrojů. Přiměřenost zisku bude kontrolovat u velkých hráčů

přehrát video Devadesátka ČT24: Méně peněz na podporu solárních elektráren

Podpora všech obnovitelných zdrojů nyní dosahuje 47 miliard ročně. Jen solární elektrárny odčerpají 29 miliard. Cena je dosud garantovaná, nově má být stanovena horní hranice zisku. V návrhu je 8,4 procenta. Tato výše by byla zavedena na všechny zdroje. Neděla doplnil, že se uskuteční sektorové šetření fotovoltaických elektráren uvedených do provozu v roce 2010 (nyní probíhá desetiletá kontrola u zdrojů instalovaných v roce 2009). V případě nadměrného zisku „jim umožníme, aby se vzdali nějaké části podpory,“ řekl náměstek. Pokud by někdo s tímto dobrovolným mechanismem nesouhlasil, tak by začala individuální cenová kontrola dané elektrárny.

Náměstek předpokládá, že z 29 tisíc solárních instalací by kontrola mohla dopadnout na jeden až dva tisíce. Tedy těch velkých, u nichž se například sbíhá provozní a investiční státní podpora. U malých zdrojů s malými podporami by kontrola nebyla efektivní. Programový ředitel Svazu moderní energetiky Martin Sedlák připomněl dřívější závazek České republiky navýšit podíl obnovitelných zdrojů do roku 2010 o osm procent. „Naplnili jsme ho především pomocí růstu fotovoltaických elektráren. Ještě v roce 2008 hrozilo, že bychom ho nemuseli naplnit,“ řekl.

Fakta Co zjistil kontrolní úřad při prověřování peněz na podporu výroby energie z obnovitelných zdrojů Co zjistil kontrolní úřad při prověřování peněz na podporu výroby energie z obnovitelných zdrojů Poskytování podpory obnovitelným zdrojům energie (OZE) bylo nehospodárné, tedy stanovené úkoly nebyly zajištěny s co nejnižším vynaložením prostředků, uvádí se ve zprávě Nejvyššího kontrolního úřadu. „Cíl byl splněn za cenu neúměrného zatížení ekonomiky – většina provozní podpory je hrazena odběrateli elektrické energie.“ Základní příčinou nehospodárnosti bylo podle úřadu uplatnění principu plošné podpory, podporovány tak byly i nejdražší OZE. „Fotovoltaika jako jeden z nejdražších zdrojů například v roce 2013 činila přibližně 66 % nákladů na provozní podporu všech OZE. Přitom fotovoltaické elektrárny vyrobily v tomto roce pouze cca 22 procent elektřiny produkované z OZE. Tento postup lze posoudit též jako neefektivní.“ Podle NKÚ byl nežádoucí vývoj způsoben neúměrně vysokou provozní podporou fotovoltaických elektráren pořízených do roku 2010. „Byl výsledkem nesprávně nastavených podmínek v zákoně o podpoře výroby elektřiny z OZE, které vedly k návratnosti fotovoltaiky okolo 7 let – nejkratší ze všech OZE.“ NKÚ také upozornil, že vysoké náklady budou dlouhodobé. Zmínil i to, že mezi lety 2009 až 2012 množství elektřiny vyprodukované fotovoltaickými elektrárnami vzrostlo více než třiadvacetkrát, což „nemá v porovnání s ostatními státy EU obdoby“ (zatímco v Německu činilo toto tempo 300 procent, na Slovensku 424 %, v Rakousku 588 %, tak v Česku 2320 procent. Zdroj: Nejvyšší kontrolní úřad, 2015 (jeho kontrolní akce prověřovala peněžní prostředky určené na podporu výroby energie z obnovitelných zdrojů)

Současný přístup ministerstva vůči investorům nepovažuje Sedlák za férový. Domnívá se, že majitelé jednotlivých elektráren se obrátí na soudy. Od provozovatelů fotovoltaických elektráren již zaznělo varování směrem k ministerstvu průmyslu a obchodu, pokud by chtělo retroaktivně snižovat podporu. Šéf resortu Karel Havlíček (za ANO) však už ve středu řekl, že resort projednává současnou situaci s Evropskou komisí, aby věděl, kam v omezení financování může jít. „Nechceme to dělat retroaktivně, chceme to dělat do budoucnosti.“ Zároveň zdůraznil, že solární boom, někdy i solární „mejdan“, který tady byl, skončil.

„Účet pro firmy, pro lidi, ale i pro vládu je neuvěřitelný. Náš podíl v obnovitelných zdrojích je 14,5 procenta a stojí nás to 50 miliard ročně. Slovensko má 12,5 procenta a stojí je to 10 miliard ročně.“ Karel Havlíček ministr průmyslu a obchodu (za ANO)

V pořadu se také diskutovalo o solární dani. Šestadvacetiprocentní daň pro solární elektrárny uvedené do provozu v letech 2009 a 2010 schválili poslanci na konci roku 2010 v reakci na boom nových slunečních elektráren vyvolaný zvýhodněným výkupem energie. Platit měla tři roky, později parlament její účinnost prodloužil a snížil sazbu na deset procent. Provozovatelé elektráren zavedení odvodů kritizovali jako nečekaný a protiústavní zásah do svých podnikatelských záměrů. Partner v právní firmě Baker & McKenzie Martin Hrodek k tomu v pořadu uvedl, že ze sedmi arbitráží jich šest již skončilo vítězstvím Česka. Stát tak investorům nemusel vyplatit žádné peníze jako škodu a ušlý zisk za zavedení solární daně. Jan Rovenský z Greenpeace uvedl, že jeho organizaci je jedno, zda „ke zdanění dojde či ne, to je mezi státem a investory“. Podstatnější podle něj je, aby stát do budoucna neházel obnovitelným zdrojům administrativní klacky pod nohy. Fotovoltaika hraje v budoucích scénářích Greenpeace výraznou roli, ale není to jediný zdroj, na který lze spoléhat. Zmínil také, že „přepálená“ finanční státní podpora v letech 2009 a 2010 vedla k totální diskreditaci oboru na dalších deset let.