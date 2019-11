Ekonomika přibrzdila. Ve 3. čtvrtletí zpomalila meziroční růst na 2,5 procenta

„Tuzemská ekonomika v porovnání s druhým kvartálem nepatrně ztratila na dynamice, avšak nadále si udržuje celkem solidní tempo růstu. Zvláště po přihlédnutí k tomu, že německá ekonomika koketovala s technickou recesí. Nakonec české ekonomice pomohlo i to, že Německo podle dnešních předběžných údajů do recese nepadlo ,“ komentuje nejnovější čísla hlavní ekonom Czech Fund Lukáš Kovanda.

Ačkoli tedy předběžné číslo nepatrně analytiky zklamalo, výsledek je stále poměrně příznivý na to, jak výrazně do dynamiky promlouvaly ve třetím čtvrtletí kalendářní vlivy. „Třetí čtvrtletí letošního roku mělo totiž o 3 pracovní dny více než před rokem a o 4 pracovní dny více než v minulém čtvrtletí,“ říká Seidler. Rozdíl v dynamice očištěné o kalendářní vlivy je výrazný. „Očištění o efekt pracovních dní pak vyšší počet pracovních dní ,penalizuje‘,“ dodává.

Na českou ekonomiku i podle ekonoma Petra Dufka z ČSOB doléhá útlum evropské ekonomiky, byť třeba na výsledcích zahraničního obchodu to vidět přímo není. „Na druhou stranu negativní výhled našich hlavních obchodních partnerů nutí tuzemské firmy přehodnocovat investice a být opatrnější v jakémkoliv podnikatelském rozletu. Proto se asi jako nejméně příznivá ukáže, až budou známa podrobná čísla, právě investiční aktivita,“ míní Dufek.

V každém případě odhadované číslo růstu ekonomiky zaostává za prognózou ČNB zveřejněnou minulý týden, a to o dvě desetiny procentního bodu, upozorňuje, což akutnímu růstu sazeb rozhodně nenahrává.

Slabé výsledky očekává Dufek i za poslední čtvrtletí roku, kdy se růst podle něho dostane nejspíš až na hranici dvou procent. „Velkou neznámou zůstávají na české straně investice, na té zahraničí zejména vývoj poptávky po osobních automobilech, vše kolem brexitu a zejména směr německé ekonomiky,“ doplňuje.

Zpomalení růstu v letošním posledním čtvrtletí na možná až dvě procenta očekává i hlavní ekonom Generali Investments CEE Radomír Jáč. „Za celý rok 2019 očekávám růst HDP na úrovni 2,5 %, v roce 2020 by pak mělo následovat další zpomalení celoročního růstu české ekonomiky, a to do oblasti dvou procent či dokonce nepatrně mírně pod tuto úroveň,“ říká Jáč.