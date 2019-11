Ministerstvo práce chystá přesuny dávek. Část peněz z hmotné nouze by šla do příspěvků na péči

Ministerstvo práce chystá přesuny ve svém letošním rozpočtu. Část sumy na dávky v hmotné nouzi chce přesměrovat do příspěvků na péči, na které mu chybí peníze. Celkem to má být 1,17 miliardy korun. Záměr by měla v pondělí projednat vláda. Zabývat se bude žádostí pro rozpočtový výbor, aby s přesunem peněz souhlasil.