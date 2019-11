Česko opět zablokovalo mírnější pravidla pro domácí pálení alkoholu

Některé okolní země včetně Slovenska či Maďarska prosazovaly, aby si lidé mohli vypálit omezené množství tvrdého alkoholu doma a nemuseli při jeho prodeji platit daň. Proti květnovému jednání, kdy se návrh nelíbil většímu množství států, jich nyní ubylo. Jedním z důvodů byla kompromisní varianta, v níž se snížil objem vypáleného nezdaněného alkoholu z původního sta na 50 litrů na domácnost.

Česko podle Schillerové nepřistoupilo ani na tento návrh, neboť se obává, že by v jiných zemích podomácku vyráběné lihoviny mohly proudit na český trh. Skutečné množství alkoholu z domácích pálenic by navíc bylo těžké kontrolovat. „Padesát litrů není málo. A jak uhlídáte, že to nebude sto?“ polemizovala s návrhem Schillerová.

Pro Česko podle ministryně zůstává téma stále velmi citlivé i kvůli takzvané metanolové aféře, při níž v roce 2012 nelegálně prodávaný alkohol zabíjel lidi. „Myslím, že máme všichni v paměti těch deset vyhaslých lidských životů,“ připomněla Schillerová další podnět k zablokování takzvané lihové směrnice.