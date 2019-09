Pět týdnů dovolené. Poslanci svedou bitvu o návrh, o který se už přou zaměstnavatelé s odbory

Levice versus pravice

„Levice se snaží o větší komfort zaměstnanců, mezi které samozřejmě patří navýšení dnů dovolené,“ řekl předseda poslaneckého klubu ČSSD Jan Chvojka.

Odlišný názor má TOP 09. „Firmy, které už mohou a chtějí, tak poskytují pátý týden dovolené nad rámec zákona. Je to forma benefitu a mělo by to tak zůstat,“ uvedla první místopředsedkyně strany Markéta Pekarová Adamová.

Odbory versus zaměstnavatelé

Stejně se na pátém týdnu dovolené neshodnou ani odbory a zaměstnavatelé. „Je nutné říct, že Česká republika má nejenom velmi nízké mzdy, ale má také jeden z nejdelších fondů roční pracovní doby. Myslíme si, že délku pracovní doby je nutno snížit,“ uvedl předák Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula. Jako jednu z cest vidí právě zákonnou dovolenou.

Naopak prezidentu Svazu průmyslu a dopravy Jaroslavu Hanákovi se návrh hrubě nelíbí. „Pátý týden dovolené byl skvělý benefit pro firmy, které jsou úspěšné, které si to mohou dovolit. Ale já teď hovořím za tu třetinu, které to nemají a které to teď nemůžou uskutečnit. Za prvé nejsou lidé a za druhé to nedovolí podmínky.“

Vláda o návrhu už jednala, nepřijala ale žádné stanovisko. Na řadu by se ve sněmovně mohl dostat na další schůzi.