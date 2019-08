Cena sena roste. S podzimem může být ještě hůř

Ještě před čtyřmi lety vydaly louky farmáře Evžena Ifkoviche z Chebska tolik sena, že ho mohli prodávat. Pro vlastní dobytek jim zbylo dost. Jenže teď je situace úplně jiná. Krmení je tak málo, že ho musí sami nakupovat. Balík sena za tisíc korun. A farmáři se obávají, že cena krmení na podzim opět ještě vzroste. Sedláci z Německa totiž Čechy v příhraničí snadno přeplácejí.

„Za balík sena mi nabízeli 105 eur,“ přibližuje farmář Ifkovich. Podle předsedy Agrární komory Karlovarského kraje Pavla Brandla je tak podobná situace jako loni. A podobně jako v Česku kvůli suchu nemají dost potravy pro dobytek ani sedláci v severním Bavorsku. „Myslím si, že pro nás jsou ceny v Česku přívětivější,“ konstatuje Wolfgang Keck ze zemědělského úřadu ve Waidhausu.

Například na farmě v Bavorsku chovají přibližně 70 krav a plodiny si pěstují na vlastní půdě i na té, kterou si pronajímají v Česku. I tak musejí dovážet potravu odjinud. „Převážet základní potravu z jižního Bavorska do severního Bavorska je opravdu obtížné. A taky příliš drahé,“ říká například farmář Willi Neupert, který farmaří od roku 1960. Přiznává, že dnes by to bez státní podpory nešlo. „Žijeme z našeho úsilí a z dotací,“ konstatuje rolník.

Podle šéfa karlovarské agrární komory Brandla je přitom německá podpora výrazně vyšší než v Česku, alespoň soudě podle toho, jaké dostává informace od farmářů.