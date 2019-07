Do lounské vagonky nemohou její zaměstnanci. Kvůli sporu o přístup do areálu mají volno

Zaměstnanci lounské vagonky Legios Loco nemají chodit do pátku do práce. Graduje tak spor o přístup do areálu, kde firma působí. Managementu Legiosu zakázala vstup insolvenční správkyně firmy Heavy Machinery Services (HMS), které komplex patří a vagonce jej dosud pronajímala. V Lounech již kvůli sporům mezi Legiosem a HMS zasahovala policie.