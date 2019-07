Jednou salmonela, jindy kusy plastů. Veterináři kontrolují poslední měsíce maso častěji

„U drůbežího masa se salmonela vyskytuje častěji. Pokud ale člověk postupuje správnou hygienickou praxí, to znamená, že konzumuje maso řádně tepelně opracované, není jeho zdraví ohroženo,“ připomíná mluvčí Státní veterinární správy Petr Vorlíček.

Na podniky, kde veterináři závadné maso objeví, uvalí přísná opatření: na český trh pak nesmějí uvolnit další maso do té doby, než prokáží jeho nezávadnost. „Pokud by maso uvolnily na trh dříve, a neměly by výsledek laboratorního vyšetření, který je negativní, porušily by mimořádná veterinární opatření. Za to může být uložena sankce až do dvou milionů korun,“ zdůrazňuje ředitel Státní veterinární správy Zbyněk Semerád.