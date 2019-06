Jihočeské letiště zahájí plný provoz do konce roku 2020

Proudová letadla by z letiště měla začít létat letos na podzim, od roku 2021 budou moci přistávat obchodní letadla. Výdaje kraje a města na letiště za roky 2006 až 2018 byly 1,13 miliardy, z toho kraj zaplatil 940,8 milionu, řekla Hana Brožková z kanceláře hejtmanky. Od září 2018 se kvůli stavbě nelétalo.

Zkušební provoz povolil po kontrole 25. června Úřad pro civilní letectví. Nyní odsud mohou startovat menší letadla do rozpětí křídel 24 metrů, hlavně malé stroje, ultralighty a vrtulníky. Hejtmanka Ivana Stráská (ČSSD) předpokládá, že plný provoz začne koncem roku 2020.

„Letiště má obrovský potenciál. Zaznamenávám požadavky firem, aby to už létalo co nejdříve. I lidé, kteří milují sportovní létání, na to už netrpělivě čekali. Má obrovský potenciál rekreační – jsme druhou nejnavštěvovanější destinací České republiky a možná řada návštěvníků, kteří dnes letí do Prahy a potom jedou do Krumlova autobusem, poletí rovnou do Českých Budějovic,“ řekla Stráská.