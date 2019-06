Doba dovolených se blíží, lidé proto žádají o superbleskové doklady. Musí si ale připlatit

Při vydání pasu do 30 dnů platí žadatelé 600 korun (u dětí do 15 let pak 100 korun).

Vedle pasů evidují úřady i zvýšený zájem o tzv. rychloobčanky (do jednoho dne). „V květnu jsme takových dokladů vydali 39, v tomto měsíci zatím 67,“ řekla Irena Orságová z tiskového oddělení města Zlín. Tzv. superblesk stojí u občanek jeden tisíc korun, u dětí do patnácti let je za 500 korun. Do pěti dnů činí cena 500 (300 korun). Pokud dospělému žadateli stačí nový občanský průkaz do třiceti dnů, dostane ho zadarmo. Za dětský pas pro cesty do zemí Evropské unie zaplatí v tomto případě padesát korun.

O všechny doklady mohou lidé žádat na ministerstvu vnitra nebo na obecních úřadech s rozšířenou působností. Pasy a občanky vydané do 24 hodin je ale nutné si vyzvednout přímo na ministerstvu.