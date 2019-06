ČNB ponechala úrokové sazby beze změn

Rada ČNB naposledy zvýšila úrokové sazby na květnovém zasedání, a to jednomyslně. Základní úroková sazba, od níž se odvíjí úročení komerčních úvěrů, stoupla o 0,25 procentního bodu na dvě procenta. Samotná květnová prognóza ČNB v ročním výhledu další růst sazeb nepředvídá.

„Předpokládám, že úrokové sazby ČNB zůstanou ve zbytku roku beze změny a že květnové zvýšení tak bude pro letošek představovat jejich jediný posun,“ konstatuje Jáč s tím, že příští změna sazeb bude ve znamení jejich zvýšení. Nicméně tento krok podle něho přijde ale zřejmě až koncem roku 2020. Stejné datum snížení sazeba očkává i hlavní ekonomka Raiffeisen Bank Helena Horská.

„Závod dvou klíčových centrálních bank světa, Fedu a ECB, o to, kdo více a agresivněji podpoří domácí ekonomiku, pokud dojde k oslabení globální ekonomiky, vyčerpal prostor pro další růst sazeb ČNB, a naopak vyvolává otázku, kdy půjdou úrokové sazby i v Česku dolů,“ míní Horská.

Horská také upozornila, že základní úroková sazba se nyní pohybuje na desetiletém maximu. „A podle našeho názoru i na vrcholu současného cyklu zvyšování sazeb, který započal v listopadu 2017. K rovnovážné úrovni sazeb, kterou ČNB odhaduje na úrovni 2,5 až tři procenta, ČNB nestihla dojít,“ uvedla.

Koruna před rozhodnutím sílila

Česká měna před rozhodnutím České národní banky o sazbách vůči euru posilovala. Ráno zpevnila proti úternímu závěru o tři haléře na 25,48 Kč/EUR, hodinu před polednem část zisků ztratila a obchodovala se za 25,50 korun za euro. Euro tak lze nyní nakoupit za koruny nejlevněji od loňského září, jak vyplývá z informací webu Patria Online.

Ekonomové ING Bank však předpokládají, že Donald Trump v druhé polovině letošního roku zavede cla na dovoz evropských automobilů do Spojených států. To by bylo pro korunu vzhledem k silné provázanosti na automobilový sektor negativní zprávou. „Prozatím tak stále předpokládáme, že koruna do konce letošního roku oslabí blíže k hranici 26 Kč za euro, a to právě z titulu pokračujících obchodních válek,“ dodává Seidler.