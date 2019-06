V ropovodu Družba je opět zvýšená kontaminace. Znečištění bylo zjištěno na ukrajinsko-slovenské hranici

Ministr doplnil, že do Česka zatím proudí čistá ropa a potrvá ještě minimálně dva dny, než do ČR doteče všechna ropa před zjištěným znečištěním.

Ropovod vedoucí z Ruska se v Bělorusku rozděluje na dvě větve. Severní vede do Polska a Německa, jižní přes Ukrajinu do Maďarska, na Slovensko a do České republiky.