Začala největší přehlídka letadel na světě. Ukázala i model stíhačky pro evropské síly

Na letecké výstavě v Le Bourget se k projektu připojilo i Španělsko. Na důkaz, že se Evropa chce zbavit závislosti na Spojených státech v oblasti špičkové bojové techniky.

Airbus těží z chyb Boeingu a míří kolem světa

Evropské firmy přitom chtějí posílit svou pozici i ve výrobě civilních strojů. Společnost Airbus představila nový model letadla s úzkým trupem s doletem až devět tisíc kilometrů. „Můžeme létat z Japonska do Austrálie, i přes Atlantik, už to není stroj, který by létal jenom z Velké Británie tam a zpět. Můžeme létat z Evropy do Severní Ameriky a zpátky,“ plánuje šéf prodeje Airbusu Christian Scherer.