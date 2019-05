Věřitelé schválili reorganizační plán textilky Veba Broumov. Vyrábět se bude dál

Pro schválení reorganizačního plánu v úterý na schůzi věřitelů u Krajského soudu v Hradci Králové hlasovali všichni přítomní věřitelé. Reorganizační plán ještě musí schválit soud, což se očekává. Veba má 287 věřitelů, kterým celkem dluží 846 milionů korun. Podnik má asi 700 zaměstnanců a stále vyrábí. Stěžejním produktem Veby je takzvaný africký brokát pro africké trhy.

Vedení Veby rozhodnutí věřitelů přivítalo. Podle finančního ředitele Miloslava Geislera je reorganizace pro věřitele nejvýhodnějším řešením, podniku zajistí oživení a pozitivně ovlivní i situaci na Broumovsku. „Výroba i prodej jdou postupně nahoru. Zisk EBITDA (zisk před započtením úroků, daní a odpisů) byl v prvním čtvrtletí 19 milionů korun,“ řekl Geisler.

Reorganizace by měla být pro věřitele výhodnější

Reorganizace by měla být pro věřitele výhodnější než konkurz s rozprodejem majetku. Celkem by věřitelé při reorganizaci měli dostat 322 milionů korun. V případě konkurzu by výtěžek podle znaleckého posudku byl 294 milionů korun. Vlastní reorganizace by měla trvat asi devět měsíců, výplata pohledávek by měla ve splátkách trvat až pět let.

Nejvíce by za své pohledávky měli dostat věřitelé, kteří je mají zajištěné zástavami majetku Veby. Takzvaní zajištění věřitelé by měli své pohledávky dostat vyplacené v rozmezí od 20 do 52 procent, přičemž nejvyšší uspokojení by měla dostat banka Raiffeisenbank. Nezajištění věřitelé by měli dostat pět procent pohledávek, akcionáři nic.

Pohledávky Veba hodlá uspokojit i tím, že se zbaví zbytného majetku, a to broumovského areálu Velká Ves, části areálu v Polici nad Metují a hotelového resortu v Broumově. Další část majetku by měla Veba vydat věřitelům a zpětně si ho pronajmout.

Při reorganizaci by měl do Veby jako strategický investor vstoupit podnikatel Moťka, který by měl Vebě na provoz a vyplacení zajištěných věřitelů dát dohromady 30 milionů korun. Tímto vkladem by se měl stát prostřednictvím své společnosti Camalleri Hold i jediným akcionářem Veby.

Od loňského září Moťka již provoz Veby financuje, a to prostřednictvím firmy Veba Bazin Riche. Moťka je i největším věřitelem Veby s pohledávkami asi za 410 milionů korun. Většinu pohledávek za Vebou získal od ČSOB, Komerční banky, Citibank a UniCredit Bank.