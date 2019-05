Obří rypadlo hlídají kamery. Nevybuchlá munice tak už obsluhu stroje neohrozí

Pokud by stroj narazil na nevybuchlou leteckou pumu nebo protiletadlovou baterii, byla by v ohrožení hlavně kabina řidiče. Právě k takovému případu došlo před dvěma lety. Noční směna tehdy narazila na předmět obalený hlínou, o němž si myslela, že je to kus železa. Ve skutečnosti však šlo o nevybuchlou leteckou pumu z druhé světové války. Rypadlo se muselo okamžitě zastavit.

Přestože pyrotechnici celou oblast vyčistili, stále může být několik metrů pod povrchem další nevybuchlá munice. Kdyby o ni zavadilo koleso, řídicí kabina číslo jedna by byla první na ráně. Proto uvnitř stroje vzniklo záložní řídicí centrum. Díky systému 18 kamer se dá rypadlo řídit na dálku.