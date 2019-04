Na trvalém suchu toho déšť moc nezměnil. Chovatelům schází seno, dobytek nemůže ani na pastvu

Aktuální nálada chovatelů napříč Českem pak vyznívá ve smyslu „seno nad zlato“. Loňského sena je totiž málo, a co zbylo, není moc kvalitní. Pastviny se sice už po zimě začaly zelenat, ale stále to nestačí. Dokud je trávy málo, musí chovatelé držet dobytek ve stájích na seně, aby si výběhy nenávratně neponičili. „Když je teď na to pustím, tak to samozřejmě sežerou, budou rádi, ale budou to mít hned spasené. Já potřebuju, aby tady vydrželi až do podzimu,“ poznamenal farmář z Prachova Petr Mráz.

Zemědělci se pokouší už teď si budoucí letní seno, které ještě ani nevyrostlo, dopředu zamluvit u kolegů z větších družstev. Málokde ale uspějí. I velké statky ho mají málo. „V žádném případě nepočítáme s tím, že by se nějaké seno vůbec prodávalo,“ přiblížil soukromý zemědělec z obce Radim Vratislav Kříž.