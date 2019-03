Madurův zločinný režim podporuje armáda a chudinské gangy, říká Ivan Pilip

Je málo příkladů v historii, kdy se zničila takto bohatá země, jako tomu bylo v období Madura a jeho předchůdce Huga Cháveze, uvedl Pilip. On sám se v Jižní Americe angažuje jak obchodně, tak v nadacích. Na své stránce rovněž uvádí, že je ve vedení institutu CASLA, který se zaměřuje na podporu demokratických změn v zemích Latinské Ameriky.

K demonstracím ve prospěch Madura, či naopak jeho hlavního rivala, prozatímního prezidenta a lídra opozice Juana Guaidóa, řekl, že davy jejich stoupenců jsou naprosto nesrovnatelné. „Kdyby se to dalo odhadnout, podpora je 20 ku 80 ve prospěch Guaidóa.“ Pokud by se konaly svobodné volby, opozice by podle něj drtivě vyhrála.

Zmínil, že v zemi s největšími zásobami ropy na světě se inflace měří v milionech procent, chybí běžné zásoby potravin, na které se stojí hodinové fronty. Dochází také k dlouhotrvajícím výpadkům energie po celé zemi.