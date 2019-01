Centrální banky stahují „Bin Ládinovu bankovku“. Pětiseteurovou zřejmě zneužívali zločinci

Evropská centrální banka oznámila v květnu 2016, že ukončí výrobu a vydávání „pětiseteurovek“ do konce roku 2018. Bankovka byla dána do oběhu spolu s dalšími eurobankovkami v roce 2002. Poslední bankovky v hodnotě 500 eur byly vytištěné v roce 2014 a do oběhu se nyní dostávají bankovky z těchto zásob.

Podle statistik ECB se tyto bankovky na celkovém počtu eurobankovek v oběhu podílejí jen 2,4 procenta, na celkové hodnotě však více než 20 procenty. Na konci listopadu bylo v oběhu 521 milionů bankovek v hodnotě 500 eur.

Bankovka v hodnotě 500 eur má fialovou barvu a zobrazuje architekturu 20. století. Rakouská a německá centrální banka budou vydávat bankovky do dubna kvůli zajištění hladkého přechodu a z logistických důvodů.