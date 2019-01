Elektrokola i segwaye se vyhnou povinnému ručení. Návrh Evropské komise nenašel podporu

„Když jsem viděla návrh Evropské komise, přišlo mi to jako špatný vtip. Kdybychom řekli, že má být povinné ručení na elektrokola, úplně bychom zastavili rozvoj tohoto segmentu,“ uvedla europoslankyně.

Evropská komise plánovala vztáhnout povinné ručení na všechna motorová vozidla určená primárně pro přepravu, bez ohledu na jejich charakter a též na to, jestli jezdí na pozemní komunikaci nebo soukromém pozemku. Zatímco dnes je toto pojištění spojováno primárně s auty, po změně by dopadlo jak na majitele elektrokol, tak i zahradních traktorů či velkých sekaček.

Evropský parlament nakonec takto přísné nařízení odmítl. Podle poslanců by totiž mohl vrátit lidi do aut a omezit to, proč jsou třeba elektrokola právě v evropských městech tak populární.