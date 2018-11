Přetahování o brexitovou dohodu pozorně sledují i české firmy. Hraje se o jejich peníze

„V současné době se firmy vyvážející do Velké Británie připravovaly především na ten scénář nedohody. V případě, že by smlouva byla přijata, tak je to pro nás jednoznačně pozitivní,“ domnívá se hlavní analytička Hospodářské komory ČR Karina Kubelková. Podobný názor má i generální ředitelka Svazu průmyslu a dopravy Dagmar Kuchtová. Dohoda podle ní zahrnuje většinu požadavků, které průmyslníci a obchodníci měli.

Británie je druhým největším přispěvatelem do rozpočtu Evropské unie (do unijního rozpočtu přispívá v přepočtu 460 miliardami korun, více než z něj dostává). Její odchod bez dohody by tak pro ostatní státy mohl být citelný.