Řád Vavřínu získalo 14 osobností. Podnikatelé ocenili například lékaře Beneše či kamnáře Ryndu

„I dnes 100 let po vzniku Československa má naše desetimilionová země světu co nabídnout. A vděčíme za to i dnešním oceněným. Ať již se proslavili v oblasti byznysu, sportu, vědy, nebo umění, jedno mají společné. Hovoří za ně jejich činy a úspěchy i to, že jejich jména znají daleko za hranicemi České republiky. Reprezentují dobré renomé naší země a pomáhají tak i tuzemskému byznysu,“ poznamenal prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý při udělování Řádu Vavřínu během čtvrtečního galavečera v pražském Paláci Žofín.

Šéf Komory rovněž připomněl odkaz obuvníka Tomáše Bati, který se během oslav vzniku Československa stal v hlasování členů Hospodářské komory Podnikatelem století.

Podnikatelé vyznamenali Řádem Vavřínu 14 osobností. Mezi nimi i mistra kamnářského řemesla Ryndu nebo rektora Univerzity Karlovy Zimu. Za výjimečné sportovní úspěchy oceněn Jaromír Jágr. pic.twitter.com/om0fA4QfN5 — Hospodářská komora (@Hokomora) November 15, 2018

Podnikatelé udělováním řádu od roku 2012 každoročně vyjadřují uznání nejen podnikatelům a manažerům, ale také osobnostem, které hrdě reprezentují a významně podporují zemi, či osobnostem, jež vytváří nadčasové hodnoty. Hlavním mediálním partnerem Řádu Vavřínu Hospodářské komory ČR 2018 se stala Česká televize.

U zrodu ocenění stál v minulosti bývalý prezident Hospodářské komory ČR Petr Kužel, který se inspiroval v Polsku. Mezi laureáty patří z předchozích let například Jiří Bartoška, Lucie Bílá, Věra Čáslavská, Dalibor Dědek, Dana Drábová, Karel Gott, Jaroslav Hanák, Cyril Höschl, Dana Němcová, Šimon Pánek, Zdeněk Pelc, Bohdan Pomahač či Jiří Rückl.