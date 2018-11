V říjnu zdražovalo hlavně bydlení, elektřina či alkohol

„Předpokládáme, že ČNB bude chtít v příštím roce dále měnové podmínky postupně utahovat, a pokud nebude posilovat koruna dle jejího očekávání, bude tak činit prostřednictvím zvyšování sazeb. Podle našeho výhledu na vývoj koruny by tak ČNB mohla příští rok zvýšit sazby patrně třikrát,“ říká Seidler.

Pauzu ve zvyšování úrokových sazeb v letošním roce očekává také analytik Komerční banky Viktor Zeisel. Předpokládá, že rozdíl mezi realitou a prognózou ČNB se ještě rozšíří po zveřejnění listopadové inflace. „I to je jeden z argumentů, proč se domníváme, že si ČNB dá v prosinci pauzu se zvyšováním úrokových sazeb,“ podotkl.

„Z pohledu ČNB říjnová data nahrávají scénáři, v němž si centrální banka po sérii čtyř zvýšení úroků v řadě může na příštím zasedání vybrat pomyslnou pauzu a nechat své úroky beze změny, tedy repo sazbu na úrovni 1,75 procenta,“ souhlasí také analytik Generali Investments Radomír Jáč.

Ekonom Kovanda naopak nevylučuje ještě jedno letošní zvýšení úrokové sazby, a to na prosincovém zasedání ČNB. „Ta by se takovým krokem mohla snažit dále zakročit nejen proti přehřívání tuzemské ekonomiky, zejména pak trhu práce, ale také proti stále poměrně slabé koruně. Za celý rok vykáže inflace meziroční tempo rovných dvou procent,“ dodává Kovanda.

Evropskou metodikou dosahovala v říjnu meziroční harmonizovaná inflace v České republice 2,0 %. Bleskový odhad meziroční změny harmonizované inflace pro eurozónu za říjen 2018 činí 2,2 %.

„Pokud je v eurozóně vyšší inflace než v České republice, měly by se z logiky věci otočit role České národní banky a Evropské centrální banky (ECB). ČNB by měla stopnout proces zvyšování úrokových sazeb a (ECB) by je měla naopak začít tlačit od nuly směrem nahoru. Tak tomu ale rozhodně není. Sazby ECB půjdou nahoru nejdřív v polovině příštího roku. Zjevně je tu tedy v tomto rozporu něco nezdravého,“ komentuje situaci ředitelka společnosti Next finance Markéta Šichtařová.