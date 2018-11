Bez rozvoje digitálního zázemí bude česká ekonomika mrtvá, míní Pilný

Jde podle něj o to, že když má stát nějaká data, měl by je umět využívat, aby se nemusely opakovaně vkládat. „To je možné jenom tehdy, když se postaví digitální infrastruktura. Když budeme všichni, zejména veřejné instituce, školy, muzea, knihovny, státní správa, propojeni tak, aby to fungovalo,“ podotkl exministr.

Pilný začátkem 90. let zakládal českou pobočku Microsoftu a v letech 1992 až 1998 byl generálním ředitelem Microsoftu ČR. Poté působil jako prezident Sdružení pro informační společnost, v letech 2000 až 2001 byl šéfem představenstva Českého Telecomu a v letech 2001 až 2002 ředitelem telekomunikační společnosti eTel. Pokud jde o jeho politické angažmá, v letech 2009 až 2012 působil v neparlamentní politické straně Občané.cz. Od roku 2014 je v hnutí ANO. Za něj se stal v roce 2017 ministrem financí. V letech 2013 až 2017 byl také poslancem. Letos neuspěl ve volbách do Senátu.

Pro budování vidí Pilný jako důležité zapojení soukromé sféry. „Prostředky evropského fondu nebo státního rozpočtu na to rozhodně nestačí,“ vysvětlil. „Je třeba pomoci těm, kteří optické sítě dělají. Pořád existuje spousta bariér, třeba věcná břemena,“ dodal. „Mně se třeba do zákona o budování vysokorychlostního internetu podařilo prosadit, že je to ve veřejném zájmu. Ale už to třeba neplatí u těch soukromých subjektů,“ poznamenal.

Nebezpečí pro odolnost ekonomiky

Záležitost je důležitá i z hlediska tuzemského hospodářství. „Bez toho bude česká ekonomika mrtvá,“ míní exministr. „To je otázka lékařství, zemědělství a podobně, kde to všechno záleží na digitální infrastruktuře,“ uvedl s tím, že je Česko pozadu za Evropou. „Když to neuděláme, tak ztratíme konkurenceschopnost. Odnese to ekonomika a všichni občané,“ doplnil.

Ekonomika se přitom už začíná výrazně přehřívat, zmínil Pilný. Jako brzdu vidí to, že na pracovním trhu je 300 tisíc neobsazených míst. A tak podnikatelé investují, i když Česká národní banka zvyšováním základní úrokové sazby zdražuje peníze.

„Když nemáte lidi, musíte zavést roboty, i když vás to něco stojí. Průmysl 4.0 je hnán především podnikateli,“ míní. „Robot má ještě tu výhodu, že pracuje 24 hodině denně, sedm dní v týdnu. Nemusíte diskutovat o karenční době, nebere si dovolenou a nemají zatím odbory,“ doplnil.